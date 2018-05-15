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قال أحد أعيان ومشايخ مدينة درنة الحاج عبدالعزيز المنسي الشيخ إن أعيان المدينة لايستطيعون التحدث لأنهم خائفون من تلك المجموعات والمسلحون الذين قد يخطفونهم أو يقتلوا أبنائهم أو يقوموا بتفجيرهم.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المحلية أن أهالي المدينة يطالبون ويريدون دخول الجيش ولايمكن لأي مدينة أن تعيش منفردة ومعزولة عن باقي الوطن، مؤكدًا أن الجماعات التي لا تريد الجيش لا تشكل حتى 10% من سكان المدينة.

وأوضح أن ميثاق مكونات مدينة درنة الذي يحكم الإرهابيون باسمه كتبوه بأنفسهم ولم يشارك شيوخ المدينة في كتابته، مؤكدًا أن هؤلاء الإرهابيين لا أحد يسيطر عليهم وتم إغرائهم من قبل جهات من خارج المدينة وجهات أخرى أجنبية بالأموال .

ولفت الشيح إلى أن كل الشائعات حول أن الجيش يريد دخول المدينة بهدف تطهير عرقي وانتقام هذا غير صحيح، موضحا أن القبائل في المدينة من بدو وحضور وماحولها من المناطق بينهم علاقات اجتماعية قوية.

وطالب الحاج عبدالعزيز الشيخ القوات المسلحة بالإسراع في دخول المدينة لإنهاء أزمة المدينة وإعادتها للوطن وإعادة الشرطه والقضاء بها.

يذكر أن الحاج عبدالعزيز المنسي ظهر خلال مقطع مرئي نشر خلال شهر أكتوبر 2012 أثناء تجمع من العناصر المحسوبة على أنصار الشريعة وكتيبة شهداء أبوسليم خلال “الاعتصام مفتوح ” وحضور شعبي في الساحة المقابلة لمسجد الصحابة لرفضهم للديمقراطية والأجهزه الأمنية والشرطية والعسكرية بحجة أنهم من متعاطي المخدرات ويمارسون الرذيلة، قال فيه:”كلامكم كله غلط ونحن ما نأيدوكم إلا وأنتم تحت الدولة”.

يشار إلى أن شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة الهجوم على بيت الحاج الحاج عبدالعزيز المنسي الشيخ بعد تصريحاته التي أدلى بها أمس الأول الأحد، وأكد مصدر مطلع أن الشيخ في وضع صحي جيد ومتواجد في منزله ولم يتعرض له أحد، ولا صحة لما ينشر عن وجود عملية اقتحام لمنزله، لافتا إلى حضور أبناء وشباب من قبيلة ” آل الشيخ ” أمام منزله تحسبا لأي طارئ.