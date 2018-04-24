أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد رئيس لجنة فض اعتراضات المواطنين حول بناء أبراج الكهرباء جاب الله عبدالحميد، اليوم الاثنين، أن شركة الكهرباء لديها الكثير من المشاكل مع عدد من المواطنين بمدينة طبرق بسبب إعتراضهم على بناء الأبراج الكهربائية في أرضهم .

وقال عبدالحميد، لـ “أخبار ليبيا 24” “لدينا مشروع خط الــ 400 كيلو فولت متوقف بسبب اعتراض مواطنين على بناء 7 أبراج داخل أرضهم”، مشيرا غلى أنه أجرى العديد من الاجتماعات مع هؤلاء المواطنين ليتم عرضها على لجنة التعويضات المشكلة من الدولة في حال تفعيلها وقريباً سنجد حلاً لهذه المشكلة .

وأضاف أنهم من خلال مرورهم على الأبراج الجديدة وجدوا عدد كبير من هذه الأبراج بدون صواميل بسبب سرقتها والإعتداء عليها من مجهولين وهذا يسبب لنا الكثير من المشاكل في هذا المشروع .

ونوه رئيس لجنة فض اعتراضات المواطنين حول بناء أبراج الكهرباء، إلى أن ثمن البرج الواحد يصل إلى مليون دولار من تصنيعه وإختباره وتوريده حتى يصل إلى ليبيا، مضيفا أن كثير من هذه الأبراج الجديدة سرقت صواميلها وهي مهددة بالسقوط .

وأشار إلى أن البعض يقول أن المواطنين يقومون بتركيب هذه الصواميل في جرارات الحرث ومنهم من يقول إنها تباع بسعر 3 دينار للصامولة الواحدة وإن كانت هذه المعلومات صحيحة ستكون شركة الكهرباء في ورطة ولايمكن لها في هذه الظروف إستيراد أبراج جديدة بديلة لهذه الأبراج حال سقوطها.