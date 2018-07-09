أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر صنف الهندسة العسكرية العميد رمضان رجب العوامي إن درنة خالية من الألغام وتم السيطرة على كل مخازن الجماعات الإرهابية التي كانت مملؤة بالإلغام والمتفجرات والمفخخات.

وأضاف العوامي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن دخول الجيش إلى مدينة درنة فجأة كان من أهم أسباب خلوها من الألغام ، لافتا إلى أن درنة لم تكن مثل بنغازي فقد كانت بنغازي مليئة بالمتفجرات التي أزهقت الكثير من الأرواح.

وحذر آمر صنف الهندسة العسكرية السكان لأخذ الحيطة والحذر من المصائد التي يطلقون عليها “مصائد المغفلين” عند دخول السكان والعودة إلى منازلهم التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين كالشقق والمساكن والعمارات رغم قيامهم بمسحها ولكن الحذر مطلوب.

وتابع العوامي “وجدنا بمخازن الجماعات الإرهابية الكثير من الأسلحة والألغام اليدوية والمصنعة محلياً والمشاعل كانوا يجهزونها في عمليات إرهابية ولكن الجيش قضى عليهم وعلى أحلامهم “.

وقال آمر الصنف “شاركت معنا في هذه المهمة مفارز هندسية من عمليات الكرامة ومن بنغازي والبيضاء وطبرق والجيش الوطني وقيادته كانت بالمرصاد لهذه العناصر الإرهابية وحررت درنة في وقت قياسي” .

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