أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا إن السيولة الخاصة بعيد الفطر المبارك المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية ثلاثمائة وأربعون مليون دينار.

وأضاف آغا بحسب صفحته الرسمية على فيس بوك أن التوزيع للمصارف سيكون يوم الأحد والاثنين المقبلين الموافق 3 – 4 /06/2018

وأوضح رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن الصرف للمواطنين سيكون اعتبارا من يوم الثلاثاء 05 / 06/ 2018.

وأشار آغا إلى أن السيولة موزعة كالتالي:

مصرف الجمهورية 87 مليون دينار

مصرف الوحدة 89 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار

مصرف شمال افريقيا 30 مليون دينار

مصرف الصحارى 27 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار

مصرف المتوسط 5 مليون دينار

مصرف الإجماع العربي 5 مليون دينار

مصرف الزراعي 2 مليون دينار.